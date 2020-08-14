شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإنجاز طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتنسيق مع الجهات المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة ، عددا من المراكز التكنولوجية التى تعمل اليوم وغدا ، لمتابعة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة ، ووجه راشد ، رؤساء الأحياء والمراكز بتسهيل الإجراءات واستقبال كافة الطلبات من المواطنين وسرعة البت فيها والمتابعة الشخصية للأعمال بالمراكز التكنولوجية للتأكد من التعامل الجيد مع المواطنين والتسهيل عليهم ،مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة فى الحالات الإستثنائية لطلبات التصالح لبيان مدى إستيفاءها لإشتراطات التصالح .

واستمع المحافظ ، فى الجولة التى رافقه فيها اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة والوراق ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ، الى المواطنين للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم فى انهاء اجرءات التصالح فى مخالفات البناء ، وشدد المحافظ على رؤساء أحياء الدقي والعجوزة والوراق بضرورة التسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية وسرعة انهاء اجراءات التصالح

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وخلال تفقده لخدمات المركز التكنولوجى بحى الوراق ، وجه اللواء أحمد راشد ، بتسجيل طلبات المواطنين وإستفساراتهم يدوياً كحل مؤقت لحين الانتهاء من اصلاح عطل أصاب نظام التسجيل الالكترونى ، مشدداً على رئيس الحى ومدير المركز بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإصلاح العطل وسرعة تسجيل البيانات.