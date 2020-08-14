شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات.. وزير الأوقاف يفضل الانتخابات على صلاة الجمعة وخروج قطار ركاب عن القضبان بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى "فيسبوك"، تداولوا منشورا مصحوبا بصورة لوزير الأوقاف، بشأن تصريح منسوب إليه قال فيه "صلاة الجمعة تساعد على انتشار كورونا لكن الانتخابات كالجهاد من مات منتخبا فهو شهيد"، لكنه بالبحث، تبين أن التصريحات مزيفة وغير حقيقية، ولم يصرح بها وزير الأوقاف، ولم نجد التصريحات منشورة فى أى من المواقع الإخبارية، الأمر الذى يؤكد أنها مفبركة.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، نشر عدد من صفحات السوشيال ميديا والمواقع، أخبار عن خروج قطار ركاب عن القضبان على خط الزقازيق / القاهرة، الأمر الذى نفاه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، قائلا في تصريحات صحفية،إن هناك قطار "فوارغ" كان ينفذ مناورة ظهر اليوم الجمعة وذلك بحوش كوبرى الليمون، وسقطت عجلتين من عربتين بالقطار بعيدا عن خطوط الطوال وتم رفعهم فى حينه.

وأشار إلى أن حركة القطارات لم تتأثر، متابعا: "ودا حوش محطة والقطار خالى من الركاب تماما".

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وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الجمعة، تداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا مصحوب بصورة تظهر نعوشاً رفع عليها العلم اللبنانى، ونشرها المستخدمون على أنها لضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنه بالبحث عن حقيقة تلك الصورة التى تزعم السوشيال ميديا أنها جنازة لضحايا انفجار بيروت، تبين أنه لا أساس لها من الصحة.

وبمزيد من البحث العكسى للصورة على موقع البحث عن الصور بجوجل، تبين أن الصورة مضللة، وليست لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتعود الصورة لعام 2006، أثناء جنازة مدنيين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قرية قانا جنوب لبنان.

كما رصد تقرير "فالصو"، تداول مواقع إخبارية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتزامن مع الاقتراع بين المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، منشورا مصحوبا بصورة زعمت أنها لسيدة مسنة ذهبت لتدلى بصوتها على سرير متحرك فى انتخابات مجلس الشيوخ، دون التزامها بأى إجراءات احترازية، وهو ما آثار حالة من الجدل.

بالبحث عن حقيقة تلك الصورة، تبين أنه لا علاقة لها بانتخابات مجلس الشيوخ، وبمزيد من البحث العكسى للصورة على موقع البحث عن الصور بجوجل، تبين أن الصورة مضللة، وليست من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إذ تعود فى الأصل لعام 2018، أثناء الانتخابات الرئاسية.



