"التعليم": الوزارة توفر منصات تعليم إلكترونية كبديل للدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لطلاب الثانوية العامة تعمل بشكل مجاني.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة تحرص على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، في توفير تعليم جيد لأبنائها بعيدًا عن استغلال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية لا تفيد الطالب كما كان يحدث في السابق.

وشدد على أن الوزارة وفرت منصات لتعليم الطلاب ميديا: "Study.ekb.eg ، Stream.moe.gov.eg ، التي تخصص مدرس على المنصة يسير وفق جدول كده مسبقا، إضافة إلى قنوات تعليم مجاني على التلفزيون المصري.