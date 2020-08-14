"طلبك عندي".. كواليس مقتل قوادة سودانية في أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ وصولها أرض المحروسة، عمدت مُسنة سودانية إلى استئجار وحدة سكنية اتخذتها وكرا لتنفيذ مخططها الشيطاني لتثير غضب قاطني المنطقة ذات الكثافة السكانية بسبب أعمال منافية للآداب تحتضنها جدران الشقة التي كانت شهادة على الفصل الأخير من تلك الرواية.

لم تمر سوى أسابيع على حضور سيدة تحمل الجنسية السودانية القاهرة، استأجرت شقة بشارع عبده خطاب بمنطقة مساكن الأوقاف بأرض اللواء شمال محافظة الجيزة.

استقرت الستينية في الشقة بمفردها وسط تساؤلات وشكوك الجيران حول طبيعة عملها مع رصد تردد سيدات وفتيات صحبة رجال في أوقات مختلفة.

الأسبوع الماضي اشتم الجيران رائحة كريهة من شقة السودانية فأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة العجوزة ونقطة أرض اللواء.

وعثر رجال الشرطة على جثة السيدة في حالة تعفن مقيدة اليدين وبها آثار خنق داخل غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

منذ وصوله مسرح الجريمة، عكف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، على فحص أرجاء الشقة بدقة لاسيما غرفة النوم مع ملاحظة وجود زجاجات مشروبات غازية وبقايا تبغ للسجائر موجها بفحص كاميرات المراقبة وعلاقات المجني عليها.

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عدم وجود آثار كسر في منافذ الشقة ذهب برجال المباحث إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية، وأنه ليس بغريب عن الضحية، ليتم مراجعة سجل مكالماتها.

القضية هي الأولى للعقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث فرقة الوسط، بعد عودته إلى بيته القديم "أمن الجيزة"، راح يلملم أوراق القضية كقطع الشطرنج لاسيما رصد الكاميرات تردد شاب على العقار محل الواقعة في توقيت متزامن لارتكاب الجريمة.

جهود البحث والتحري للمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة الوسط، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، توصلت إلى أن المجني عليها "قوادة" اتخذت شقتها وكرا لاستضافة الفتيات وراغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي.

تحريات الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، توصلت إلى أن المتهم شاب عشريني، يحمل الجنسية السودانية، وأنه ارتكب جريمته بسبب خلاف بينه وبين الضحية على قيمة ممارسة الجنس، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة.

بهدوء وثقة يحسد عليهما، وقف المتهم يدلي باعترافات تفصيلية لجريمته التي اقترفتها يداه أمام رجال الأمن، ويسر كواليس ما جرى في اليوم المشؤوم.

طلب الشاب من القوادة توفير فتاة ليمارس معها الجنس ومنحها مبلغ 200 جنيه، فجاء الرد سريعا "طلبك جاهز.. البنت هتيجي عندي البيت".

توجه العشريني إلى الوكر لكنه فوجئ بعدم تواجد الفتاة، فما كان من الستينية إلا عرضت نفسها عليه، ومارسا الجنس سويا.

لم تكتف السيدة بما حصلت عليه في السابق، وطلبت من الشاب مبلغا إضافيا، الأمر الذي قوبل بالرفض فوقعت مشادة كلامية حادة بينهما انتهت بها جثة في حالة تعفن ليصف المتهم "خوفت تصوت وتلم الناس.. خنقتها وسرقت تليفونها" ليسدل رجال المباحث الستار على القضية بإحالة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.