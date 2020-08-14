ضبط 7 منشآت ومصنع مخالف في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بالدعم. وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة عن ضبط 65 قضية متنوعة أبرزها 7 منشآت بدون ترخيص، و9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية. وشملت الجهود ضبط قضية غش تجاري بمداهمة مصنع لإنتاج مواد كيميائية بدون ترخيص، وضبط 18 مخبزا مخالفا لإنتاج خبز ناقص الوزن. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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