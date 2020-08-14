غرق شاب في نهر النيل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة غريق بنهر النيل في الصف، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة. تلقى مشروف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق شاب بمياه نهر النيل بقرية الشوبك الشرقي. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري تنسيقا مع قسم شرطة الصف بقيادة العقيد أحمد حمدي؛ لتمشيط المنطقة وانتشال الجثة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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