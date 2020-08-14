أخبار مصر | المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية أنها ستعرض قريبا فيلم "قطر حرب النفوذ علي الاسلام في اوروبا" علي قنواتها.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو والذي حاولت قطر عرقلة توزيعه ولم تنجح في ذلك كما حاولت قناة الجزيرة الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي المستوحى من نفس الكتاب بالحصول علي حقوق بثه وفشلت في ذلك.

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لاهمية محتوي الفيلم للمشاهد المصري والعربي.

وكانت قطر قد فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte التي عرضت الفيلم كمنتج مشارك ايضا، حاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية.

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ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم في أوروبا بكل الطرق وفشلت وحاولت شراء حقوقه عبر قناة الجزيرة لتضمن حجبه عن المشاهد العربي

الفيلم وفقا لتقرير للموقع الإخباري 7dnews يؤكد دعم قطر للإرهاب ويضيف المزيد من الأدلة إلى سجل قطر في دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.

وأفاد المهندس حسام صالح ان الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف صالح أن مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي يدعم عرض المزيد من الافلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر او الحصول علي الحقوق لأفلام عالمية وذلك لعرضها علي شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.