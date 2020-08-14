أخبار مصر | القصة الكاملة لواقعة عربة التين التى أثارت غضب وزير الإسكان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لواقعة عربة التين التى أثارت غضب وزير الإسكان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء انتداب موظفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك عقب مشاهدته فيديو "عربة التين"، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الحائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض.

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وقال الدكتور عاصم الجزار، هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشددا على جميع المسؤولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان، أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.