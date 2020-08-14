أخبار مصر | الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدأ حصر النتائج في 27 لجنة فرعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدأ حصر النتائج في 27 لجنة فرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الجمعة، عن البدأ فى الحصر العددى لأصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تباعا من 27 لجنة عامة على مستوى جميع المحافظات.

فيما تفصل الهيئة فى الطعون المقدمة من المرشحين على صناديق الاقتراع ونتائج الفرز اعتبارا من غدا السبت.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اجتماعا، للنظر فى التظلمات على قرارات اللجان العامة، وذلك عقب تسلمها الحصر العددى لأصوات الناخبين من كل اللجان العامة وعقب الفصل فيها، سيتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة‪.‬

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وأكدت الهيئة الوطنية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات والمحدد بالجدول الزمنى فى 19 أغسطس، وحظرت الهيئة على أى جهة أو وسيلة إعلامية نشر نتائج الفرز، كما أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، ودورها يقتصر على بإعلان الحصر العددى للأصوات.

ويتساءل المواطنون حول كيفية تحديد المرشحين الفائزين ومرشحي جولة الإعادة، لذا نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق بطرق حساب النتيجة وتحديد الفائزين من الجولة الأولى وكذلك أسس اختيار عدد مرشحي جولة الإعادة.

ويتم تحديد الفائزين في انتخابات الجولة الأولى من مجلس الشيوخ الجديد 2020 بحصول المرشح الفردي أو القائمة على الأغلبية المطلقة، وهي تعادل 50% من أصوات المشاركين بالإضافة إلى صوت واحد، وفى حال عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلقة يتم إعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بعدد يماثل ضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة.

وتجرى انتخابات الإعادة على جميع المقاعد لو كان جميع المرشحين حاصلين على أقل من 5000 صوتًا، وفى مثالنا تجرى انتخابات الإعادة على 7 مقاعد بين 14 مرشحًا، أما لو كان عدد المرشحين أقل من 14 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد مثلًا 11 مرشحًا، فيتم إعلان فوز من حصل منهم على الأغلبية المطلقة، ويمكن إعلان فوز مرشح منهم أو أكثر، على أن تجرى الإعادة بين عدد من المرشحين يعادل ضعف عدد المقاعد (ولو فاز شخص واحد بالأغلبية المطلقة تجرى الإعادة على 6 مقاعد بين 10 مرشحين الباقين، ولو فاز شخصين بالأغلبية المطلقة تجرى الإعادة على 5 مقاعد بين 9 مرشحين ولو فاز 3 مرشحين بالأغلبية المطلقة تُجرى الإعادة على 4 مقاعد بين 8 مرشحين، ولو فاز 4 بالأغلبية تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين الأعلى في الأصوات.. وهكذا).