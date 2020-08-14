أخبار مصر | التعليم تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم حاليا تقدير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، في تقدير أسئلة الاختبارات للطلاب بنظام ٣ و٥ سنوات في التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية في ٩٠ مقر تصحيح أعدتهم وزارة التعليم في ٢٣ كنترول للتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية في الأسبوع الأخير من أغسطس، او بحد أقصي اول أيام شهر سبتمبر.

وأوضح أن النتيجة سيتم إعلانها عبر رابط إلكتروني علي موقع وزارة التربية والتعليم، علي أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.

يذكر أن 440 ألف 839 طالب وطالبه بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، قد أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وذلك في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.