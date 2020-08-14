أخبار مصر | مصر ترسل طائرتي مساعدات غذائية لدولة السودان الشقيقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر ترسل طائرتي مساعدات غذائية لدولة السودان الشقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بدولة السودان، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرتي نقل عسكرية وعلى متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

ومن جانبه، قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.