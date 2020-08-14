مصر | محاولات لانتشال جثة "غريق النيل" في الصف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولات لانتشال جثة "غريق النيل" في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من جهودهم لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، عصر اليوم الجمعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بمياه نهر النيل بقرية الشوبك الشرقي، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، كما إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الصف، وفرقة شرق الجيزة، لتمشيط المنطقة وانتشال الجثة، والإستماع لأقوال شهود العيان على الواقعة، لكشف ملابساتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.