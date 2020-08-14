مصر | الإعدام لـ4 أشخاص قتلوا زوجين وقطعوا ذراع وأذن الزوجة بالسكين في الفيوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعدام لـ4 أشخاص قتلوا زوجين وقطعوا ذراع وأذن الزوجة بالسكين في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي، بالإعدام شنقا لأربعة متهمين، قاموا بقتل زوجين بحى الشيخ حسن بمدينة الفيوم بعد الاستيلاء على مصوغاتهم والتمثيل بجثة الزوجة بعد أن قطعوا ذراعها لسرقة الاساور الذهبية وقطعوا ايضا أذنها لسرقة قرطها الذهبى ثم فصلوا رأسها عن جسدها.

وسبق للمحكمة أن قررت إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي في جلستها الماضية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا

وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بالعثور على جثة "فرحات أحمد يوسف" 76 سنة، على المعاش، وزوجته "نور الهدى عبد الغني" 67 سنة، ربة منزل، مذبوحين داخل شقتهما في مساكن حي جنوب بمدينة الفيوم.

وتبين من تحريات الرائد محمد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، أن الزوجين يقيمان بمفردهما داخل شقتهما في مساكن حي جنوب، وأنهما لم ينجبا.

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وأوضحت التحريات أيضا أن الزوجة تقوم بتحصيل مبالغ مالية بنظام الجمعية بمبالغ كبيرة شهريًا، بالإضافة إلى ممارسة نشاط التجارة في الأجهزة الكهربائية بنظام القسط الشهري.

كما تبين أن وراء واقعة ذبح الزوجين 4 متهمين يقيمون في المنطقة نفسها، وأنهم طرقوا باب شقة المجني عليهم، وعندما فتحت لهم الزوجة، اقتحموها وأحضر أحدهم سكينا من داخل المطبخ، ذبح بها الاثنان الآخران الزوجين، وسرقوا مبالغ مالية كانت في المنزل.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين، "ياسر. ب"، و"ربيع. م"، وشقيقه "أحمد" و"حسن. س"، طرقوا باب الشقة وعندما فتحت لهما الزوجة الباب اقتحموا الشقة وذبحوا المجني عليهما وقاموا بالتمثيل بجثة الزوجة بعد أن قطعوا ذراعها لسرقة الاساور الذهبية وقطعوا ايضا أذنها لسرقة قرطها الذهبى.، ثم فصلوا رأسها عن جسدها بالسكين، ثم أغلقوا باب الشقة وفروا هاربين.

تم القبض على المتهمين الاربعة وأحيلوا الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة.