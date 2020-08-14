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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة فورية لتعديات البناء المخالف فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، برئاسة المهندس سعد الله رشوان، بحملة لإزالة تعديات البناء المخالف، وتم إزالة 3 تعديات على مساحة 212 مترًا مربعًا عبارة عن شدات خشبية وأعمدة وسملات خرسانية بقريتى دمسنا وجواد حسني التابعتين للمركز.
ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردعًا للمخالفين.
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