شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ ٨ منح دراسية بالجامعة المصرية الصينية لطلاب الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن توفير عدد 8 منح دراسية مجانية لأبناء المحافظة من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة وذلك للدراسة بالجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان له، اليوم، إن المنح المقدمة في كليات الهندسة والتكنولوجيا بواقع عدد 3 منح كاملة بمصروفات دراسية فقط بشرط حصول الطالب على مجموع 90 %، وفى كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بواقع عدد 3 منح كاملة بمصروفات دراسية فقط بشرط حصول الطالب على مجموع 85 %، وفى كلية العلاج الطبيعي بواقع عدد 2 منح كاملة بمصروفات دراسية فقط بشرط حصول الطالب على مجموع 95 %.

وأضاف المحافظ أن الشروط العامة للقبول في برنامج المنح الدراسية أن يكون الطالب المتقدم مصرى الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية بالمحافظة العام الدراسي 2019/2020، وألا يكون المتقدم قد أستفاد أحد من أفراد أسرته من هذه المنحة أو مثيلتها في الاعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة، ولا يحق للطلبة الذين تقدموا بأوراقهم لاحدي الجامعات الخاصة والاهلية التقدم للمنحة.