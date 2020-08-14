شكرا لقرائتكم خبر عن دليفرى الخير.. مصطفى يوصل احتياجات مصابى كورونا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "موت صديقة لي بسبب كورونا وعدم سرعة إنقاذها بأنبوبة أكسجين كان السبب الرئيسي في عمل مبادرة خير لمساعدة مصابى كورونا"، بهذه الكلمات بدأ مصطفى ربيع يروي لليوم السابع تفاصيل وحكاية مبادرته الخيرية.

وقال مصطفى ربيع: "أسكن في منطقة عابدين بالقاهرة وهدفي من تلك المبادرة هو توفير أجهزة أكسجين وأدوية مرضي كورونا لغير القادرين مجانا بعدما أقوم بالاطلاع على الروشتة الخاصة بالمريض ومن هنا يكون الانطلاق لمساعدة المريض".

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وأكد أن المرضى يتواصلون معه عن طريق صفحته على “فيس بوك” ويطلعونه على الروشتة الخاصة بهم وأنه استطاع خلال فترة قصيرة أن يضم للمبادرة عدد من أطباء وصيادلة يقومون بتوفير الأدوية اللازمة لكل مريض.

وقال: أقوم فور تحديد عدد من الروشتات الطبية، بالنزول بسيارتي للبحث عن الأدوية في الصيدليات وأي أجهزة مطلوبة للمرضى واشتريها ونوصلها مباشرة للمريض بمساعدة عدد من أعضاء “مبادرة الخير” التي يوجد بها العديد من المتطوعين لمساعدة مصابي كورونا.

وأشار إلى أنه يتعامل مع المريض باتباعه الإجراءات الاحترازية اللازمة باستخدام أدوات التعقيم وارتداء بدلة الوقاية