شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 3 أشخاص فى شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، 3 جثامين غرقوا أثناء السباحة فى شاطئ الهانوفيل بالعجمى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتسللهم فجرا رغم إغلاق الشاطئ وعدم جاهزيته لاستقبال المواطنين. البداية تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا بغرق 3 أشخاص عقب نزولهم مياه البحر بشاطئ الهانوفيل فى الساعة الثالثة فجر اليوم وجرفتهم مياه الأمواج وغرقوا فى الحال وتوجهت قوة من قسم الدخيلة، وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث، وتمكنوا منذ قليل من انتشالهم.

وتبين أن الجثث لسيدة 30 عاما "ش.ح ج"، و"م. م." وفتاة 16 عاما مجهولة الهوية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقلت الجثث لمشرحة كوم الدكة تمهيدا لتعرف أسرهم عليهم وتسليمهم لهم.

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