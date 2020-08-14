غرق 3 أشخاص فى شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، 3 جثامين غرقوا أثناء السباحة فى شاطئ الهانوفيل بالعجمى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتسللهم فجرا رغم إغلاق الشاطئ وعدم جاهزيته لاستقبال المواطنين. البداية تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا بغرق 3 أشخاص عقب نزولهم مياه البحر بشاطئ الهانوفيل فى الساعة الثالثة فجر اليوم وجرفتهم مياه الأمواج وغرقوا فى الحال وتوجهت قوة من قسم الدخيلة، وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث، وتمكنوا منذ قليل من انتشالهم.
وتبين أن الجثث لسيدة 30 عاما "ش.ح ج"، و"م. م." وفتاة 16 عاما مجهولة الهوية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقلت الجثث لمشرحة كوم الدكة تمهيدا لتعرف أسرهم عليهم وتسليمهم لهم.
يذكر أن شهدت محافظة الإسكندرية عدد كبير من حالات الغرق الفترة الأخيرة تعدت 40 حالة غرق منذ بداية فصل الصيف بسبب مخالفة قرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ وعدم جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال هذه الفترة الفترة، وتم غلق 61 شاطىء على مستوى محافظة الإسكندرية.
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