شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأنجليكانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة لدراسة الكتاب المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، غداً السبت، بتخريج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة لدراسة الكتاب المقدس وذلك بمقر الكنيسة الأسقفية. ويلقى كلمة الاحتفال، المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالإضافة لتوزيع الشهادات على الخريجين. وتأسس المعهد سنة ٢٠١٣ بطلب من قادة الخدمة فى المجتمع السودانى فى مصر، داخل كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة. وتبلغ مدة البرنامج الدراسي ثلاث سنوات يركز فيها الدارس على تعلم الكتاب المقدس وتقنيات الإدارة ويُعد المعهد أحد خدمات كلية اللاهوت الأسقفية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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