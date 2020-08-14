شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر رد الاعتبار لـ«مخلص زكريا عبدالمجيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إيماءً إلى الطلب المقدم من السيد/ مخلص زكريا عبدالمجيد، بخصوص طلبه رفع خبرين تم نشرهما على الموقع الإلكتروني والجريدة المطبوعة خلال عامي 2008 و2009، ويتعلقان بقضية رشوة، فإن «المصري اليوم» تنشر له رد الاعتبار في القضية رقم 5968 لسنة 19ق، وهو ما رأته مؤسسة «المصري اليوم» برد الاعتبار الصادر للسيد/ مخلص زكريا عبدالمجيد، حقًا للرد، خاصة أن السيد/ مخلص زكريا عبدالمجيد، أعطى للمجتمع حقه قانونًا وبالشروط المحددة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وبعد مرور مدة زمنية أوفى فيها بالتزاماته المالية ولم تصدر عليه أي أحكام جنائية أخرى خلال 6 سنوات.

كانت نيابة أمن الدولة اتهمت في 2008 مخلص زكريا عبدالمجيد، عضو سابق بمجلس الشعب، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة السياحة، وسيد سيد توفيق، أخصائي أول بالوزارة، بطلب رشوة من رجل الأعمال مجدى عبدالرحيم تمام، المدير التنفيذى للشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن، مقابل اعتماد الميزانيات الختامية المقدمة من شركته دون اتخاذ الإجراءات المقررة لفحصها لعدم الاعتراض على تجديد عقد شركته مع الوزارة الخاص بإدارة مراسي مدينة الأقصر.

وتم تداول القضية في محكمة جنايات القاهرة وقتها قبل أن تصدر حكمها في 22 يناير 2009 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية، وأمرت بعزلهما من وظيفتيهما.