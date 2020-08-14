شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: قناة تعليمية ومجموعات تقوية بديلة لمراكز الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تعمل جاهدة لإيجاد حل بديل لمراكز الدروس الخصوصية والسناتر، سواء بانطلاق قناة تعليمية «آفاق تربوية»، ومجموعات التقوية والتي استعدت المدارس لانطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن القناة التعليمية ستنطلق على «يوتيوب» خلال الأسبوع المقبل، وتم تجهيز الموقع الذي ستنطلق منه القناة بالمركز التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم، بمشاركة مجموعة من أفضل المعلمين الذين يقبل عليهم الطلاب، وستوفر هذه الخدمات التعليمية مجانا للطلاب.

وأشاد المحافظ بالمعلمين المشاركين في مجموعات التقوية والتي تم الإعلان عنها بالمدارس والإدارات التعليمية، لافتا إلى أن هذه المجموعات اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها، والطلاب لهم حق اختيار المدرسة والمعلم، وتتكون مجموعات التقوية من 8 دروس شهرياً في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع ولا يزيد عدد الطلاب في المجموعة عن 20 طالباً، وتكون بعد انتهاء اليوم الدراسي في الوقت الذي يحدده المعلم بالتنسيق مع إدارة المدرسة، كما وجه باتاحة استخدام معامل الوسائط المتعددة، وأنه وجه بالالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية، لحماية الطلاب والمعلمين.