شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف فى 6 محافظات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إنه انطلق اليوم الجمعة، 6 سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف إلى محافظات (القاهرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط)، بواقع (3) أطنان لكل من محافظات: (القاهرة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة) و(2) طن لمحافظة (دمياط) وذلك لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية فى الذبح فى وقته الشرعى، وأن عملية الذبح قد تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، وتتم الآن عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف، لتنطلق اليوم عملية التوزيع وتتوالى يوميًا للوصول إلى المستحقين الحقيقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

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