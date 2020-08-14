شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإلغاء انتداب موظفة القاهرة الجديدة لإهانتها بائع عربة تين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، حالة من الغضب وسط المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهى تتعامل بقسوة مع صاحب عربة "تين شوكي" يتجول فى شوارع القاهرة الجديدة، حيث قامت بمخاطبته بطريقة عنيفة وإلقاء بضاعته على الأرض رغم توسل المواطنين بتركه وأمرت الونش بأن يقوم بإزالة العربة.

وبدأت الواقعة حينما كانت تمر موظفة بالقاهرة الجديدة فى شوارع المدينة، لتفاجئ ببائع متجول بعربة "تين شوكي"، ثم أقبلت عليه وسط حملة من موظفى جهاز القاهرة الجديدة، وحاول أن يغادر صاحب العربة إلا أنها وقفت أمامه ومنعته من المغادرة، وتعاملت معه بقسوة وعنف، وتجمع المواطنين حول الموظفة التى قامت بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض لمحاولة إثناءها عن تصرفها، إلا أنها أصرت على القاء التين فى الشارع.



القاء التين على الشارع

وأمرت موظفة القاهرة الجديدة، سائق الونش التابع للحملة بالتحرك نحو عربة التين وإزالتها من مكانها وتدميرها، وأبدى المواطنين فى موقع الحادثة غضبهم من تصرف الموظفة الشابة وعدم رحمتها وعفوها على البائع البسيط، رغم التوسلات ومحاولة الاستعطاف من الجميع بأن تتركه يذهب ببضاعته.

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وانتشر فيديو القاء موظفة القاهرة الجديدة التين في الشارع، على وسائل السوشيال ميديا، حتى وصل إلى وزير الإسكان، فكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك فارقا بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشددًا على جميع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.



الموظفة تدمر عربة التين



مواطنون يقفون امام الموظفة لمنع تدير العربة

وأكد وزير الإسكان، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.