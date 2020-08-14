شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الوطنية" تبدأ تلقى نتائج 27 لجنة عامة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تلقى الحصر العددى لأصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تباعا من 27 لجنة عامة على مستوى جميع المحافظات، فيما تفصل الهيئة فى الطعون المقدمة من المرشحين على صناديق الاقتراع ونتائج الفرز اعتبارا من غدا السبت.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اجتماعا، للنظر فى التظلمات على قرارات اللجان العامة، وذلك عقب تسلمها الحصر العددى لأصوات الناخبين من كل اللجان العامة وعقب الفصل فيها، سيتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات والمحدد بالجدول الزمنى فى 19 أغسطس، وحظرت الهيئة على أى جهة أو وسيلة إعلامية نشر نتائج الفرز، كما أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، ودورها يقتصر على بإعلان الحصر العددى للأصوات.

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ووفقا للجدول الزمنى فأنه فى حالة الإعادة تعقد الجولة الثانية للمارثون الانتخابى ويتبع فيها تلك الإجراءات:

أولا: استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس.

ثانيا: الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومى 20 و21 أغسطس.

ثالثا: تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس.

رابعا: تنتهى فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابى فى الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 5 سبتمبر.

خامسا: الاقتراع فى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر.

سادسا: الاقتراع فى جولة الإعادة بالداخل يومى 8 و9 سبتمبر.

سابعا: الفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها فى موعد أقصاه 16 سبتمبر.