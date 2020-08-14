مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان بتوجيهات من الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان، أقلعت طائرتا نقل عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء. ومن جانبه قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات. Advertisements

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