مباحث الأحداث تضبط عصابتين للتسول في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي في ضبط عصابتين للتسول في أكتوبر.

أكدت معلومات وتحريات اللواء حازم البدوي، مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام أحد الأشخاص عاطل له معلومات جنائية باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبرفقته 3 أطفال وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم المذكور باستغلالهم في أعمال التسول والاستيلاء عل متحصلاتهم لإنفاقها في شراء المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل أمكن ضبط ٩ أشخاص بذات المنطقة حال قيامهم بأعمال التسول "بصور فردية" من بينهم ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.