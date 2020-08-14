محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري. قطاع الإعلام والعلاقات العامة أعد مقطع فيديو يرصد أبرز نتائج الحملات التي استهدفت مكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. يأتي هذ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 دقائق مُصورة ترصد جهود مباحث التموين خلال 24 ساعة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.