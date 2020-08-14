خنقها وترك جثتها حتى التعفن.. القبض على المتهم بقتل سودانية بأرض اللواء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل مسنة سودانية داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء.

البداية تعود إلى تلقي اللواء أيمن الجيار مساعد مدير الأمن لفرقة الوسط إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع عبده خطاب.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة القدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، والرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس نقطة أرض اللواء.

وعثر على جثة سودانية مسنة مقيدة اليدين على سرير غرفة النوم في حالة تعفن وبها آثار خنق.

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وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة، توصلت إلى أن السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الواقعة.

مشاهدات وتفريغ كاميرات مراقبة في خط سير هروب المتهم قادت الشرطة إلى المشتبه به، وتبين أنه استغل إقامة الضحية بمفردها بشقة مستأجرة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي نحو ٥٠٠ جنيه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب مصطفى عبد الستار معاون مباحث العجوزة من ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.