لإسعاد الفقراء.. الأوقاف توزع 5 أطنان لحوم أضاحي بالمنوفية "دفعة أولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق 6 سيارات تحمل لحوم أضاحٍ، الجمعة، إلى محافظات (القاهرة- المنوفية– الغربية- كفرالشيخ- البحيرة– دمياط).

وقال الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إنه تم توزيع 5 أطنان لحوم أضاحٍ الأوقاف على الفقراء والمستحقين بقرى ومراكز المحافظة، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضرورة الوصول إلى جميع المستحقين.

وشدد عبدالمؤمن، على أن وزارة الأوقاف تسعى إلى إدخال السرور على الفقراء والمحتاحين، ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به، منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مهام منصبه.

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وأكد أنه يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المحتاجين، فنحن جميعًا في خدمتهم، وأن هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أنه يتم تفعيل الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التسليم والتوزيع ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.

وأشار إلى أنه يتابع بنفسه مع مديري الإدارات بالمديرية أعمال التوزيع على الفقراء والمحتاحين أولا بأول، ورفع تقارير إلى الوزارة، بعد الانتهاء من عملية التوزيع بالكامل.

ووجه مدير مديرية المنوفية، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصه على إدخال البهجة والسرور على الفقراء والمحتاحين، طبقًا للسياسة العامة للدولة.