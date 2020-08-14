تغليظ عقوبة إهانة المحكمة.. ننشر الحصاد الأسبوعي للحكومة "إنفوجرافيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 أغسطس 2020، تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قراراً بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك للعمل كرئيساً تنفيذياً لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالقسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفاً للدكتور أحمد الشربيني، والذي انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة، ونصت التعديلات في جزء منها على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى أبوظبي بتاريخ 14/11/2019.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، ونص مشروع القرار في جزء منه على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومي للإدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجرت الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، فضلاً عن الموافقة على أن يتم إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهري المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية، والمبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز (استبدال نقاط الخبز)، إلى المبالغ المقررة كدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي "ما يغلاش عليك".

كما تمت الموافقة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضمنت التعديلات في جزء منها إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها، وأنه للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، بجانب الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتضمنت التعديلات في جزء منها إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا تتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية على أجندة الحكومة خلال المرحلة الراهنة مثل خطة إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها، واجتماع لمتابعة موقف مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، وبمشاركة عبر تقنية فيديو كونفرانس لكل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.

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وتم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعا مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة خطط الوزارتين للعام الدراسي 2020/2021، في ظل جائحة كورونا، واجتماعا لاستعراض مُخططات إنشاء مُجمع مُتعدد الاستخدامات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي شركة (CSCEC) الصينية التي تتولى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ترأس مدبولي، اجتماعاً لمتابعة خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة، بحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار عزم الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهيكل مُختلف يضمن قيامها بالأعمال المكلفة بها بسرعة ودقة، مع تحقيق الرشادة في الإنفاق، هذا بجانب اجتماع لمناقشة سبل دفع المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية، واستعراض خطط صندوق مصر السيادي لجذب استثمارات جديدة في مصر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والرئيس التنفيذي لشركة "زارو" للاستثمار المباشر.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة أهم جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التلقي والرصد والتعامل مع الشكاوى والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو2020، حيث استقبلت المنظومة ورصدت 10970 شكوى وطلباً واستغاثة وبلاغاً واستفساراً تتعلق بالنواحي الطبية، وتلقى تقريرين من وزيرتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي؛ بشأن ما تم تجهيزه من شحنات تحوى مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس وإرسالها لدعم الأشقاء اللبنانيين بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن متابعة مع وزير التنمية المحلية للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح.

وأدلى مدبولي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحي الحادي عشر بمدينة الشيخ زايد، وتضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، متابعة موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.

كما اطلع على تقرير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الجامعات الأهلية الأربع التي صدر بإنشائها قرارات جمهورية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه الجامعات هي "الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة"، فضلاً عن استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتباراً من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020، حيث تم تقديم 611 ألف طلب تصالح وتحصيل 2٫2 مليار جنيه.

وتلقى رئيس الوزراء، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله جهود تعامل المنظومة مع الشكاوى الواردة إليها خلال شهر يوليو 2020، حيث استقبلت المنظومة 118 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2020.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في التقرير، إنه تم عقد لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستعراض موقف المكاتب والمراكز الثقافية المصرية في أفريقيا، حيث كلف بإعداد خطة متكاملة لتطوير كافة المكاتب والمراكز الثقافية التابعة لمصر في القارة.