مصر | إصابة شاب بطلق ناري على يد صديقه في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة شاب بطلق ناري على يد صديقه في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت قرية الرياض النابعة لمركز منية النصر إصابة شاب فى العقد الثانى من عمره، بطلق نارى على يد صديقه، بسبب خلافات مالية.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى منية النصر بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره مصاب بطلق نارى.
وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز منية النصر الى مكان البلاغ،وتبين اصابة احمد عبد الحكيم محمد مصطفي ٢٠ سنة مجند بالقوات المسلحة ومقيم الرياض منية النصر بطلق خرطوش بالركبة اليسري.
وبسؤاله أقر بحدوث مشاجرة بين صديقه محمود ابراهيم ابراهيم الحسيني ٢٢ سنة عامل، والمتولي حسن يوسف ومقيمان قرية برمبال القديمة، لوجود خلافات مالية بينهم قام علي اثرها الثاني باطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح خرطوش بحوزته أحدث اصابته وتحرر المحضر رقم ٧٥٤٦ لسنة ٢٠٢٠جنح منيه النصر لاتخاذ الاجراءات القانونية.
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لقى شاب بالعقد الثالث من عمره مصرعه طعنا على أثر خلافات عائلية بقرية سماحة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بوصول جثمان محمد سعد السعيد 22 سنة، مقيم سماحة مركز أجا لمستشفى أجا المركزي جثة هامدة مصاب بعدة طعنات أودت بحياته.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الشاب وزوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بينهما قام على إثرها زوج شقيقته بطعنه بآلة حادة بالبطن مما أدى لوفاته في الحال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.
وفي سياق سياق منفصل، نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمدارس الهدى والنور بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمدارس الهدى والنور بمدينة المنصورة.
وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المناطق المجاورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة ومعرفة سبب الحريق.