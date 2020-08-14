مصر | إصابة شاب بطلق ناري على يد صديقه في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة شاب بطلق ناري على يد صديقه في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرية الرياض النابعة لمركز منية النصر إصابة شاب فى العقد الثانى من عمره، بطلق نارى على يد صديقه، بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى منية النصر بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره مصاب بطلق نارى.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز منية النصر الى مكان البلاغ،وتبين اصابة احمد عبد الحكيم محمد مصطفي ٢٠ سنة مجند بالقوات المسلحة ومقيم الرياض منية النصر بطلق خرطوش بالركبة اليسري.

وبسؤاله أقر بحدوث مشاجرة بين صديقه محمود ابراهيم ابراهيم الحسيني ٢٢ سنة عامل، والمتولي حسن يوسف ومقيمان قرية برمبال القديمة، لوجود خلافات مالية بينهم قام علي اثرها الثاني باطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح خرطوش بحوزته أحدث اصابته وتحرر المحضر رقم ٧٥٤٦ لسنة ٢٠٢٠جنح منيه النصر لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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