مصر | ليلة حمراء وقتل وخنق.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة سودانية بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليلة حمراء وقتل وخنق.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة سودانية بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة عن تفاصيل مقتل سيدة أفريقية"سودانية الجنسية" في عقدها السادس من العمر، أن المتهم أفريقي الجنسية كان يتردد عليها من وقت للاخر، لتوفير فتيات لممارسة الجنس معهم.

وافادت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، المجني عليها وتعمل قوادة، أنه ترك لها مبلغ ٣٠٠ جنيه لتوفير فتاة له، ولكن المجني عليها اخلت بالاتفاق، وعندما طالبها باسترجاع المبلغ رفضت، فعرضت عليه ممارسة الجنس معها فوافق، وبعدها طالبته بالنقود ولكن ترك لها مبلغ ٥٠ جنيه، هذا ماثار حفيظتها ونشبت مشادة بينهم، على اثرها قام بخنقها من فمها وتقييد يديها بجلباب اسود، حتى لفظت انفاسها الاخيرة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة أفريقية، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة أفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، للتوصل لآخر مشاهدات للمترددين عليها، وأكدوا أنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها عدد من الأشخاص، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة.

وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى أن شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك الضحية، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم

Advertisements

https:www.elfagr.com3993405

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق