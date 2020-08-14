مصر | خنقها وسرق موبايلها.. سقوط المتهم بقتل سيدة أفريقية في العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خنقها وسرق موبايلها.. سقوط المتهم بقتل سيدة أفريقية في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل سيدة إفريقية الجنسية داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء نطاق قسم شرطة العجوزة.

كان أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق، بأن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، نجحوا في تحديد هوية المتهم بقتل سيدة إفريقية الجنسية داخل شقتها، بمنطقة أرض اللواء.

وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة سيدة إفريقية الجنسية داخل شقتها، بنطاق قسم شرطة العجوزة، إذ تبين أن المجني عليها سودانية الجنسية، تقيم بشقة مستأجرة بمنطقة أرض اللواء "الشقة محل الواقعة".

وأضافت التحريات أن المتهم سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها ومبلغ مالي حوالي 500 جنيه.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة إفريقية الجنسية، مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

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وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة، بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية، بنطاق القسم، وإختفاء قاطنتها منذ عدة أيام.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وبكسر باب الشقة، والدلوف إلى داخلها عثر على جثة قاطنة الشقة، إفريقية الجنسية، مقتولة داخل غرفة نومها، ومقيدة، وبها آثار خنق حول رقبتها.

وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أي آثار كسر بأبواب أو نوافذ الشقة، ما يوضح إلى أن الجاني دخل بطريقة مشروعة، وعثر بصالة الشقة على آثار إستضافة لأحد الأشخاص.

وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن السيدة الإفريقية حضرت إلى البلاد منذ عدة شهور وتقيم بالشقة سكنها إيجار جديد، ويتردد عليها سيدتين آخرين بصفة مستمرة.

وجري نقل الجثة إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.