مصر | معاينة النيابة لجثة طفل صعق بالكهرباء في حفل زفاف بالمطرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر معاينة النيابة لجثة طفل صعق بالكهرباء في حفل زفاف بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المطرية الجزئية، بدفن جثة طفل يدعى "آدم"، لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسته سلك كهرباء بدون عازل متصل بكوشة خاصة بحفل زفاف.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لطفل في العقد الأول من العمر ولا توجد أي إصابات ظاهرية بالجسم وأنه توفي نتيجة صعق بالكهرباء مما أدي إلى توقف عضلة القلب في الحال.

وألقى ضباط قسم شرطة المطرية القبض على اثنين صاحبي الفراشة والكوشة المتسببين في الحادث.

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وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بعزبة معروف، دائرة القسم، مفاده مصرع طفل، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفل "آدم محمد علي".

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء دخول الطفل لمنزله لامس كوشة خاصة بحفل زفاف أحد جيرانه، كان متصل بها سلك كهرباء دون عازل ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.