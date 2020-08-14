أخبار مصر | غدا.. وزارة الرياضة تحتفل باليوم العالمي للشباب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. وزارة الرياضة تحتفل باليوم العالمي للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات احتفالات وزارة الشباب والرياضة المصرية، باليوم العالمي للشباب بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات غدًا السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وعدد من أبرز الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع.

وتعقد الاحتفالات بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ٣٠ يونيو الماضي.

ويأتي حرص الدكتور أشرف صبحي على عقد الاحتفالية، في ضوء اهتمامه الشديد وإيمانه بالشباب وطاقاتهم وسعيه المستمر نحو إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية، وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية بناء علي توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتعقد احتفالات اليوم العالمي للشباب من كل عام ويخصص لها موضوع، وموضوع هذا العام هو "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، ويُراد به إبراز السُبل التي تثري بها مشاركة الشباب على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، فضلًا عن استخلاص الدروس من كيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في السياسات التأسيسية وعملية صنع القرار.

وقد وقع الاختار على المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات لاستضافة ذلك الحدث، إيمانًا منه بدور المدينة التي تشكل بنفسها نموذجًا ناجحًا لعملية التنمية الشاملة خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المعدة لبناء الشخصية المتكاملة لأبنائها.

والجدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تم إنشائها وتجهيزها بإمكانيات متطورة بجهود وزارة الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر، لتمتلك أربعة ملاعب خماسية وملعب قانوني وثلاث حمامات سباحة من بينهم حمام أوليمبي إضافة إلى ملاعب كرة اليد والسلة والمنازلات والتنس وتنس الطاولة وغيرهم، وتستعد المدينة لاستقبال طلبات الانضمام والعضوية ابتداءً من الغد بالتوازي مع فتح باب الانضمام للتعاقد مع الأكاديميات.

تبدأ الاحتفالية من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة ليجري الوزير وضيوفه جولة تفقدية للمكان ثم يلقي كلمته وتبدأ عروض أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الفقرات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس Covid19.