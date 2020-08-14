أخبار مصر | المرشح محمد عمارة للناخبين: ثقتكم تاج على رأسي.. بكم نصنع التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المرشح محمد عمارة للناخبين: ثقتكم تاج على رأسي.. بكم نصنع التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور محمد عمارة، المرشح لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن حزب الشعب الجمهوري، بالشكر لكل من دعمونه في العملية الانتخابية، كما وجه الشكر للجهات الدولة المعنية بالعمليه الانتخابية على الجهود المبذولة في تلك الفترة

وقال، عبر صفحة الرسمية له على "فيس بوك": "من أعماق القلب أشكركم على هذه الثقة الغالية التي أعتبرها تاج على رأسي وطاقة الحب التي غمرتني ورأيتها مترجمة على أرض الواقع بأفعال وخلايا نحل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في خدمة هذا الوطن الغالي والنفيس وشعبه العظيم".

وتابع عمارة: "أشكركم أهلي وأخوتي واصدقائي، شكرا لإخوتي وأخواتي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما بذلوه من جهد لإنجاحنا وتطبيقنا سويا شعارنا "سياسة بمفهوم جديد وكل الشكر والتقدير لقيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري وكل المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ فبكم نصنع التاريخ ليس وعودًا بل آمالا ستترجم على أرض الواقع ورسالة أمل إلى شباب هذا الوطن العظيم تسلح بحسن الظن في الله والعمل وإنكار الذات والصبر وستصل إلى حلمك"

كما قدم شكر خاص للقوات المسلحة ورجال الشرطة والهيئة القضائية للجهود المبذول في إدارة العملية الانتخابية قائلا "شكرا لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وهيئة القضاة الموقرين على مابذلوه من جهد في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في بناء الوطن".

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واختتم كلامه بتوجيه لشكر والتقدير لجميع أعضاء الحملة الانتخابية، معلقًا "أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لجميع أعضاء الحملة الانتخابية الكرام الذي أفتخر دائما بالعمل معهم".

ويتساءل المواطنين حول كيفية تحديد المرشحين الفائزين ومرشحي جولة الإعادة، لذا نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق بطرق حساب النتيجة وتحديد الفائزين من الجولة الأولى وكذلك أسس اختيار عدد مرشحي جولة الإعادة.

ويتم تحديد الفائزين في انتخابات الجولة الأولى من مجلس الشيوخ الجديد 2020 بحصول المرشح الفردي أو القائمة على الأغلبية المطلقة، وهي تعادل 50% من أصوات المشاركين بالإضافة إلى صوت واحد، وفى حال عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلقة يتم إعادة إجراء الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بعدد يماثل ضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة.

وتجرى انتخابات الإعادة على جميع المقاعد لو كان جميع المرشحين حاصلين على أقل من 5000 صوتًا، وفى مثالنا تجرى انتخابات الإعادة على 7 مقاعد بين 14 مرشحًا.أما لو كان عدد المرشحين أقل من 14 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد مثلًا 11 مرشحًا، فيتم إعلان فوز من حصل منهم على الأغلبية المطلقة، ويمكن إعلان فوز مرشح منهم أو أكثر، على أن تجرى الإعادة بين عدد من المرشحين يعادل ضعف عدد المقاعد (ولو فاز شخص واحد بالأغلبية المطلقة تجرى الإعادة على 6 مقاعد بين 10 مرشحين الباقين، ولو فاز شخصين بالأغلبية المطلقة تجرى الإعادة على 5 مقاعد بين 9 مرشحين ولو فاز 3 مرشحين بالأغلبية المطلقة تُجرى الإعادة على 4 مقاعد بين 8 مرشحين، ولو فاز 4 بالأغلبية تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين الأعلى في الأصوات.. وهكذا).