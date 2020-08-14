أخبار مصر | تفاصيل ضبط كميات هائلة من المبيدات غير المسموح بها خلال يوليو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل ضبط كميات هائلة من المبيدات غير المسموح بها خلال يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات غير مسموح بتدوالها خلال شهر يوليو حوالي 461076 عبوة مختلفة الاحجام والسعات غير مسموح بتدوالها بما يوازي 230،54 طن مبيدات (العبوة سعة 5، 0 لتر كجم).

وأوضح أنه تم المرور على محلات الاتجار في المبيدات بالمحافظات وهي 1036 محل منها 658 مرخصة و329 محل غير مرخص 52 تحت الترخيص وتم تحرير 77 محضر للعرض على النيابة.

وقال عبدالمجيد إن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات تكون بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة في الأسواق والمحلات من كافة الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزراعيين من شراء مبيدات غير مسموح بتدوالها او منتهية الصلاحية وانه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل فى الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.

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وأضاف عبدالمجيد أنه تم تجميع عدد 153 مهندس زراعى من العاملين بادارات مكافحة الآفات فى المحافظات والمعاهد البحثية لوقاية النباتات وأمراض النباتات وتم تصفية العدد إلى 80 مهندس زراعى يتم إشراكهم كمفتشين مساعدين والإستعانة بهم فى المرحلة الآولى كمفتشى رقابة مساعدين على محال المبيدات بمرافقة المفتشين الحاليين بكل إدارة مكافحة أو رقابة (من يزاولون أعمال الرقابة حاليًا) كتدريب ميدانى لهم.

وفي سياق منفصل، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يوم الخميس، الدكتور عبدالسلام ولد محمد المدير العام المساعد للمنظمة الأغذية والزراعة(الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة وعودته الى تولي منصب وزير البترول بدولته جمهورية موريتانيا الشقيقة

وقدم القصير الشكر له وأشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو خلال فترة تولي ولد محمد المسئولية وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد

من ناحيته أشاد ولد محمد بالتجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا باحترافية وخاصة في مجال الزراعة حيث استطاعت المنتجات الزراعية المصرية الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية رغم انخفاض حركة التجارة الدولية

وحضر اللقاء الدكتور نصر الحاج الأمين مدير مكتب الفاو بالقاهرة