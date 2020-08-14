أخبار مصر | لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لعلاج طفلة تعاني من مرض قصر وتر القدم اليمنى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لعلاج طفلة تعاني من مرض قصر وتر القدم اليمنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاستجابة للاستغاثة التي تم رصدها على أحد المواقع الإخبارية، وتتعلق بطلب والد الطفلة "جنى"، التى تعانى من مرض قصر وتر القدم اليمنى، عن اليسرى، بتوفير علاج لها على نفقة الدولة، وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف العلاج الخاصة بها، وهو ما لا يقوى عليه ماديًا.
وجاء ذلك وفق لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والعمل على التعامل معها بشكل فوري.
وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة "جنى" لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، وعليه تم التواصل مع د. هبة الشريف، مدير ادارة المستشفيات بالدقهلية، وتم الاتفاق معها على ارسال الطفلة غدا السبت الموافق الخامس عشر من الشهر الجارى الى د. محمد الشريف اخصائى العظام ووكيل مستشفى المنصورة الدولي للعرض والتقييم.
وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفلة "جنى" الصحية وحتى تماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".