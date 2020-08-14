أخبار مصر | حقيقة رصد مكافآت مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رصد مكافآت مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مكافأة مالية حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، موضحا أن لجان تفتيش تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعاليمك مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.