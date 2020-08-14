شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يحدد غدًا أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المجلس الاعلي للجامعات غدا السبت اجتماعا بمقر جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتحديد الأعداد التي سيتم قبولها في الجامعات الحكومية في العام الدراسي 2020/2021، على أن تنطلق المرحلة الأولي للتنسيق السبت المقبل وتستمر لمدة ٥ أيام ، ويغلق بعدها موقع التنسيق الإلكترونى ليتم توزيع الطلاب على الكليات وإعلان نتيجة المرحلة خلال ٧٢ ساعة من انتهائها.

كان المجلس الأعلى للجامعات أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.