شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية منذ قليل وفاة الفنانة الكبيرة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعي الراحلة قائلا: البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنانة الكبيرة شويكار رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر الصبر والسلوان .

الراحلة من مواليد عام 1938 بالاسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة.

وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف.

اشتهرت الراحلة بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس وكونا ثنائيا فنيا شهيرا قدما سويا العديد من المسرحيات الخالدة مثل حواء الساعة 12 وسيدتي الجميلة وغيرهما وفي السينما افلام مثل مطاردة غرامية وانت اللي قتلت بابايا والعتبة جزاز وأخطر رجل في العالم وفيفا زالاطا وشنبو في المصيدة.

تمردت الراحلة على نوعية الادوار الخفيفة التي حاصرتها وقدمت ادوارا تنوعت بين الادوار الانسانية وادوار الاغراء ومن الافلام التي قدمتها في هذا الاطار الشحات والكرنك وارزاق يادنيا ودائرة الإنتقام وغيرها والكثير من الاعمال التليفزيونية الخالدة مثل إمراة من زمن الحب.

Advertisements