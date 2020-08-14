شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استمرار تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في الإجازة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار عمل المراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين ودفع جدية التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وشدد الغضبان على رؤساء الاحياء بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدّية التصالح لحين انتهاء الفحص والبت من أعمال اللجنة المختصة.