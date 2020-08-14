شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تشارك في أول برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الإعلام بالفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت إدارة الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في البرنامج التدريبى الأول لإدارات الأعلام «إعداد وصياغة التقارير الصحفية» الذي نظمته الشركة القابضة لمياه الشرب عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ضمن برامج الخطة الإقليمية للتدريب الإليكتروني في الفترة من9 أغسطس حتى بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب على الدور الذي يساهم به الإعلام في إبراز الجوانب الإيجابية وتغطية أهم الأحداث التي تقوم بها الشركة أو تشارك فيها بشكل يُسهم في تكوين صورة ذهنية طيبة عن الشركة في أذهان الجماهير باعتباره وسيلة فعالة في التواصل مع الجمهور مؤكدا اهتمام الشركة بتطوير العمل الاعلامى داخل الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الشهاوي، أن إدارة الاعلام بالشركة حصلت على المركز الثالث على مستوى الشركات في سرعة الرد على الشكاوى الإعلامية.

من ناحية أخرى، طالب المستشار هانى يونس بتكثيف الجهد الإعلامي لمواكبة الاتجاه العام الذي يُركز على قضايا ترشيد المياه وتحلية مياه البحر والجهود المبذولة في معالجة مياه الصرف الصحي ودخول الخدمة للمناطق المحرومة ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى المحرومة ودور الشركات في تقديم كوب ماء صحي وصرف صحى آمن بالإضافة إلى ضرورة توافر المادة الإعلامية والتركيز على الصورة في نقل الحدث.

جاء ذلك تزامنا مع اطلاق وزارة الدولة للإعلام منصة «سفراء الإعلام الحديث» والتى تخاطب الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، بهدف تحقيق التواصل معهم وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارات المختلفة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.

Advertisements