شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، والمخابز والمحال التجارية والتجار التموينيين والمصانع، والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجارى والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت، والتأكد من إلتزام اصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشهد مركز ومدينة منيا القمح، قيام الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة التموينية والإدارة الصحية، واللجنة العليا لمراقبة الأسعار بقرار رقم 7006 لسنة 2020 لضبط الأسعار ومتابعة الجمعيات ومراقبة الإحتياطات الإحترازية للباعة الجائلين، بحملة تم من خلالها المرور على بعض المنشآت الغذائية بمعرفة فريق من إدارة مراقبة الاغذية، أسفرت جهودها عن ضبط كافيه غير مرخص وتم تحرير محضر نظافة لوجود حشرات زاحفة بالمكان، ومحضر شهادة صحية وتم العثور على عصائر منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كافيه بشارع سيد مرعي غير مرخص وحُرر له محضر إستعمال أنبوبة غاز منزلية محظورة، ومحضر شهادة صحية وضبط نارجيله «شيشة» بالمكان، كما حرر محضر ضد صاحب كافيه لإدارته دون ترخيص، وتم تحرير محضر أستعمال أكواب زجاجية وعدم نظافة المكان.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن أغذية غير مرخص، وبداخله ٨٠ كيلو مواد غذائية محظور بيعها وتم إعدامها، كما تم تحرير محضر شهادة صحية محضر لعدم نظافة المكان، كما تم ضبط سوبر ماركت ومطعم فول وفلافل لإدارتهما بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.