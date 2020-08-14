شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي تظلمات مرشحي «الشيوخ» على نتائج الجولة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وفقا للجدول الزمنى للانتخابات مجلس الشيوخ النتيجة النهائية في 19 أغسطس المقبل، عقب الانتهاء من تسلم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل في جميع التظلمات المقدمة على الحصر العددى للناخبين، يأتي هذا فيما تبدأ الهيئة اليوم تلقي تظلمات مرشحي الشيوخ على نتيجة الجولة الأولى.
وتلقت الهيئة تظلمات المرشحين على الفرز في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات وهو أمس الجمعة، على أن تفصل الهيئة الوطنية في التظلمات المعروضة عليها من اللجنة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض، وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
عقب ذلك، تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز ومطابقتها على أرض الواقع وضم أصوات المصريين بالخارج، وإعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخاب رسميا ونشرها في 19 أغسطس.
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