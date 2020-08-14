شكرا لقرائتكم خبر عن «استغاثات الوزراء» تستجيب لأب بعلاج نجلته على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم رصدها على أحد المواقع الإخبارية، وتتعلق بطلب والد الطفلة «جنى»، التي تعانى من مرض قصر وتر القدم اليمنى عن اليسرى، بتوفيرعلاج لها على نفقة الدولة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج الخاصة بها، وهو ما لا يقوى عليه ماديًا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والعمل على التعامل معها بشكل فوري.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة «جنى» لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، وعليه تم التواصل مع د. هبة الشريف، مدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، وتم الاتفاق معها على ارسال الطفلة غدا السبت الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري إلى د. محمد الشريف أخصائي العظام ووكيل مستشفى المنصورة الدولي للعرض والتقييم.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفلة «جنى» الصحية وحتى تماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.