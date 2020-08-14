شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الجمعة، اللواء محمد الزلاط ،الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى إن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي الثاني، الذين حققا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه اكد اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية على حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الهيئة ومحافظة بورسعيد والتي تشهد طفرة صناعية كبري .