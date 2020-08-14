إنفوجراف.. 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قائمة الـ7 كليات الجديدة التى ستضاف إلى قائمة الكليات المتاحة أمام الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بتنسيق 2020، وهى: كلية الإعلام بجامعة المنوفيةكلية علاج طبيعى بجامعة بنهاكلية الحاسبات والمعلومات جنوب الوادى بقناكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمطروحكلية طب الأسنان بالسويسكلية طب بيطرى بالعريشكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمدينة السادات.

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