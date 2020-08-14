شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 38 رحلة دولية ورحلات استثنائية إلى السعودية وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 38 رحلة دولية، غدا السبت، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من ( امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبى، الشارقة، برلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد )، ورحلتين جويتين إلى دبى وأبو ظبى، كما تسير الشركة رحلة استثنائية إلى كل من أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلات الشحن الجوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

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واستأنفت وزارة الطيران المدنى، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضى، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.