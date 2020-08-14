خروج 3 عربات بقطار الزقازيق عن القضبان قرب محطة شبرا الخيمة دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت 3 عربات من قطار الزقازيق عن القضبان بالقرب من محطة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، دون وقوع اى إصابات أو خسائر فى الأرواح. وتبين من المعاينة عقب وصول قطار الزقازيق المتجه إلى القاهرة "خط الشرق"، وبالقرب من محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان.
وعلى الفور شعر الركاب وصاحوا حتى توقف سائق القطار، وأنقذت العناية الإلهية الركاب من الموت المحقق، فيما جرى الدفع بأوناش هيئة السكة الحديد لرفع عربات القطار مرة أخرى.
الركاب بعد نزولهم من القطار
عجلات القطار خارج القضبان 2
عجلات القطار خارج القضبان
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