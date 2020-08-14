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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الباعة الجائلين وإشغالات الطريق بموقف محرم بك بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمارة بموقف سيارات الأقاليم بمنطقة محرم بك «الموقف الجديد»، وذلك في إطار إعادة المظهر الحضاري للمكان.
وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية أن الحملة أسفرت عن إزالة الباعة الجائلين والتحفظ على 40 ثلاجة تبريد، و86 كرسي بلاستيك، و34 «ترابيزة»، بالإضافة إلى عدد كبير من عربات الكبدة واسطوانات البوتاجاز والشماسى.
وأضافت «شعبان» أنه جرى إزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة على المحال التجارية بالموقف الجديد، فضلا عن تشميع محل بمبني المحلات رقم 2، وذلك لعدم سداد مقابل الاستغلال.
وأشارت إن الحملة تهدف لإعادة الرونق للموقف الجديد باعتباره نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى الإسكندرية، خاصة خلال موسم الصيف.
وأكدت رئيس حي غرب، أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام، قائلة: «سنضرب بيد من حديد للقضاء على المخالفات والإشغالات».
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